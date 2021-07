Advertising

zazoomblog : Rinnovo Kessie il retroscena: Maldini fermò la trattativa di Mirabelli - #Rinnovo #Kessie #retroscena: #Maldini - PianetaMilan : Rinnovo #Kessie, il retroscena: #Maldini fermò la trattativa di #Mirabelli - LUZrossonero : I retroscena svelati ad anni di distanza hanno sempre quel sapore di patacca inventata ad arte, nello stile tipico… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, retroscena sul rinnovo di #Kessie: #Maldini bloccò un discorso portato avanti da #Mirabelli - MilanWorldForum : Kessie: quando Maldini e Leo bloccarono il rinnovo Il retroscena -) -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Kessie

Commenta per primo Oggi la situazione è chiara a tutti: il Milan tratta per ildie in via Aldo Rossi c'è fermento in merito alla questione. Perché la richiesta del calciatore è chiara e nessuno farà passi indietro. Semmai dovrà essere il Milan a raggiungere ...Chiara anche la sua posizione sul possibiledel contratto di Franck: 'È uno dei pochi giocatori che no ha mai detto nulla. Ha dato sempre qualità e quantità. È un insostituibile e in ...Il Milan dovrà chiudere in tempi brevi con uno dei giocatori senza dubbio più rappresentativi. Il tempo stringe ed un accordo va trovato, andiamo a vedere quali potrebbero essere i principali rischi p ...Il Milan potrebbe presto mettere a segno un super colpo dal Real Madrid in vista della prossima stagione. Il giocatore ha convinto Pioli ...