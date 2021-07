Rinnovo Cuadrado a un passo | la strategia della Juventus

(Di lunedì 5 luglio 2021) Juanè ad undalcon la: la svolta decisivasua carriera con Max Allegri Juanpresto apporrà la sua firma sul nuovo contratto con lafino al 2023: il colombiano rinnoverà per un altro anno, dimostrando la sua importanza per i bianconeri soprattutto negli ultimi anni. Il Corriere dello Sport ricorda la svoltacarriera con Massimiliano Allegri: fu lui infatti il primo a schieralo terzino alla Juve, posizione consolidatasi con Sarri fino all’exploit nella stagione appena conclusa con ...

Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo

Che deve risolvere la sempre annosa questione Ronaldo, ora un po' più vicino alla permanenza a prescindere dalle voci sul, ma anche i prolungamenti di gente come Dybala e. In tutto ... anche un altro difensore potrebbe, presto, firmare ildi un altro anno proprio per volontà del 'nuovo' allenatore Massimiliano Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, di Juan. Il ... Juan Cuadrado sarà uno degli ultimi giocatori a raggiungere il ritiro della Juventus, visto che il colombiano è ancora impegnato in Copa America con la sua Nazionale. Una ... Calciomercato Juventus, Allegri è deciso sul rinnovo del proprio giocatore. Un elemento cruciale nella rosa bianconera.