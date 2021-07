Riforma PA, semplificazione, innovazione al centro del Forum “Cantiere Innovazione” (Di lunedì 5 luglio 2021) Con i saluti di Tiziano Treu, Presidente del CNEL, e l’intervento di apertura del Ministro Renato Brunetta, martedì 6 luglio prenderà avvio la prima edizione del Forum “Cantiere Innovazione”. Sarà l’occasione per fare il punto su assi, azioni e misure previste dal PNRR e sui fattori in grado di facilitarne la rapida ed efficace attuazione, fra i quali la Riforma della P.A., la semplificazione dei rapporti con imprese e cittadini e l’Innovazione tecnologica. Forum Cantiere Innovazione: ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 luglio 2021) Con i saluti di Tiziano Treu, Presidente del CNEL, e l’intervento di apertura del Ministro Renato Brunetta, martedì 6 luglio prenderà avvio la prima edizione del”. Sarà l’occasione per fare il punto su assi, azioni e misure previste dal PNRR e sui fattori in grado di facilitarne la rapida ed efficace attuazione, fra i quali ladella P.A., ladei rapporti con imprese e cittadini e l’tecnologica.: ...

Advertising

Azione_it : Tassazione inferiore per i giovani, rimodulazione dell'Irpef in senso più progressivo, superamento dell'Irap e semp… - Ettore_Rosato : Con i decreti semplificazione abbiamo esteso il modello Expo a tante infrastrutture strategiche per il Paese. Ma il… - giornalecomuni : Riforma degli #appalti: #semplificazione dei bandi e più #sostenibilità - VulcanoStatale : Riguardo alle procedure per gli appalti pubblici, l'Italia si trova tra i peggiori paesi dell'UE. Servono pertanto… - GustavoMichele6 : RT @Azione_it: Tassazione inferiore per i giovani, rimodulazione dell'Irpef in senso più progressivo, superamento dell'Irap e semplificazio… -