Rifiuti Roma, Albano contro la riapertura della discarica: “Faremo le barricate” (Di lunedì 5 luglio 2021) riapertura della discarica di Albano Laziale? No grazie, la risposta del Comune dei Castelli è netta. “Alle barricate risponderemo con le barricate”, ha fatto sapere il sindaco di Albano, Massimiliano Borelli, in netto contrasto con la decisione della sindaca Raggi, di riaprire l’invaso chiuso dal 2016, per smaltire i Rifiuti di Roma. L’ordinanza che impone la riapertura della discarica di Roncigliano è stata ritenuta legittima dal ministero della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021)diLaziale? No grazie, la risposta del Comune dei Castelli è netta. “Allerisponderemo con le”, ha fatto sapere il sindaco di, Massimiliano Borelli, in netto contrasto con la decisionesindaca Raggi, di riaprire l’invaso chiuso dal 2016, per smaltire idi. L’ordinanza che impone ladi Roncigliano è stata ritenuta legittima dal ministero...

Advertising

CarloCalenda : L’intervento della Protezione Civile sulla situazione dei rifiuti a Roma non è più procrastinabile. Regione, Comune… - repubblica : Rifiuti, Pd Roma: 'Troppa immondizia in giro, per colpa della Raggi film via dalla Capitale' - gennaromigliore : Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma Katia Ziantoni i rifiuti vengono volutamente lasciati in strada dai… - tbuccico69 : Tari a Roma, stop al pagamento: scoppia la rivolta fiscale dei ristoratori sulla bolletta rifiuti - Il Tempo - italiaserait : Rifiuti Roma, Albano contro la riapertura della discarica: “Faremo le barricate” -