Rifiutata l'offerta da 40 milioni del PSG per Koulibaly (Di lunedì 5 luglio 2021) Kalidou Koulibaly è il sogno proibito del Paris Saint Germain da anni ormai, eppure il Napoli ha sempre rifiutato le offerte ricevute. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere il senegalese per 40 milioni. Quello di oggi non è il primo rifiuto. Il patron azzurro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

