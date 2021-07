Rider | multa da 2 | 6 milioni per Foodinho per violazione della privacy

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sanzione da 2,6di euro a, la società controllata da Glovoapp23, una delle piattaforme digitali che operano in Italia nelcampo delle consegne di cibo a domicilio con ieterodiretti da un algoritmo in un rapporto di lavoro dipendente non riconosciuto come tale. La sanzione è stata inflitta dal Garante per laed è la prima di questo genere, e di entità massiccia, che riguarda una società che opera nel cosiddetto «food delivery». La decisione è giunta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...6 milioni di euro diper aver violato la normativa sulla privacy , lo statuto dei lavoratori ... in particolare riguardo agli algoritmi usati per la gestione dei, il personale di servizio ...Undi Glovo per le strade di Milano - Reuters . Foodinho è la prima società di delivery a ricevere unadel Garante per la privacy. L'Autorità che si occupa della protezione dei dati personali ...Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione (Il Sole 24 ORE) ...La società delle consegne a domicilio controllata da Glovo è la prima del suo settore a ricevere una multa dal Garante della privacy. Ora ha 60 giorni per adeguare le sue regole ...