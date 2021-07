Riapertura scuole, Sasso: chiediamo chiarezza al Cts. Completare vaccinazione personale, accelerare su tamponi (Di lunedì 5 luglio 2021) "L'inizio del nuovo anno scolastico è dietro l'angolo, ma da più parti si percepisce una tendenza all'attendismo che di certo non giova al mondo della scuola. Il ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per aumentare la sicurezza all'interno degli istituti, grazie all'installazione di dispositivi di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione. Si stanno affrontando i nodi della stabilizzazione degli insegnanti precari e del sovraffollamento delle classi, ma sul piano sanitario sono ancora troppe le incertezze che circondano la ripresa della didattica a settembre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) "L'inizio del nuovo anno scolastico è dietro l'angolo, ma da più parti si percepisce una tendenza all'attendismo che di certo non giova al mondo della scuola. Il ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per aumentare la sicurezza all'interno degli istituti, grazie all'installazione di dispositivi di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione. Si stanno affrontando i nodi della stabilizzazione degli insegnanti precari e del sovraffollamento delle classi, ma sul piano sanitario sono ancora troppe le incertezze che circondano la ripresa della didattica a settembre". L'articolo .

