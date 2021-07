Renzi: voglio eleggere il prossimo presidente della Repubblica insieme alla destra. Che male c’è? (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Renzi è un fiume in piena contro la sinistra massimalista che lo accusa, gli indirizza scomuniche, lo ha individuato come nemico principale. Tutta colpa del ddl Zan e del ricordo ancora bruciante della caduta rovinosa di Giuseppe Conte. La linea di Renzi è chiara: senza modifiche la legge Zan non passa, quindi meglio il compromesso che niente. M5S e Pd replicano: legge in aula così com’è. In un’intervista a Repubblica Matteo Renzi sintetizza: “Per ora la questione è sempre la stessa, il contrasto tra massimalisti e riformisti. I massimalisti fanno i convegni, i riformisti fanno le leggi. Preferisco ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoè un fiume in piena contro la sinistra massimalista che lo accusa, gli indirizza scomuniche, lo ha individuato come nemico principale. Tutta colpa del ddl Zan e del ricordo ancora bruciantecaduta rovinosa di Giuseppe Conte. La linea diè chiara: senza modifiche la legge Zan non passa, quindi meglio il compromesso che niente. M5S e Pd replicano: legge in aula così com’è. In un’intervista aMatteosintetizza: “Per ora la questione è sempre la stessa, il contrasto tra massimalisti e riformisti. I massimalisti fanno i convegni, i riformisti fanno le leggi. Preferisco ...

