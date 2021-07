Regione Lazio: ripartite prenotazioni per prime dosi (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Sono disponibili 28mila dosi di cui 14.000 Pfizer, 3.500 Moderna e 10.700 J&J per le prime prenotazioni di chi ancora non ha iniziato il percorso vaccinale. In particolare, su Roma città, sono disponibili 12mila dosi, il resto nelle province. La disponibilità di Astrazeneca è garantita per la copertura delle seconde somministrazioni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Sono disponibili 28miladi cui 14.000 Pfizer, 3.500 Moderna e 10.700 J&J per ledi chi ancora non ha iniziato il percorso vaccinale. In particolare, su Roma città, sono disponibili 12mila, il resto nelle province. La disponibilità di Astrazeneca è garantita per la copertura delle seconde somministrazioni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della

Advertising

fattoquotidiano : Ieri Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha chiesto ai suoi uffici un’ordinanza immediata per la riapertura della disc… - repubblica : Lazio, concorsi truccati in Regione, arrestato segretario provinciale Pd. Le intercettazioni: 'Mi mandi le domande… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - Angelo16963582 : @Roma Questa è #Roma la città è ferita dai rifiuti per l’incapacità di collaborare tra Regione Lazio @nzingaretti e… - Angelo16963582 : @eziomauro @repubblica Questa è #Roma la città è ferita dai rifiuti per l’incapacità di collaborare tra Regione Laz… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Roma stacca Milano, Durigon va in fuga - La capillare organizzazione che da anni ha messo in campo nel Lazio sta facendo la differenza. All'orizzonte non c'è soltanto la possibilità di una candidatura alla presidenza della Regione , ma ...

Il balzo di Zingaretti: ora è al 43% - Tonfo per Virginia Raggi : ultima nel Lazio e 94ma in Italia. Il balzo di Nicola Il risultato che ... Luca Zaia si conferma anche nel 2021 il presidente di Regione con il più elevato indice di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews Gradimento Sindaci: Coletta al 13esimo posto con il 58,6% dei consensi Damiano Coletta è al 13esimo posto (compresi i parimerito) nella classifica dei Sindaci delle città capoluogo di provincia stilata dal Sole 24 Ore. Per il primo cittadino di Latina, secondo il sondagg ...

Scuola: D’Amato, “a settembre niente Dad” "Riusciremo a vaccinare il 70-80 per cento degli studenti sopra i 12 anni. Ci sarà la protezione diffusa anti Covid, potremo garantire la didattica in presenza", ha assicurato l'assessora regionale al ...

La capillare organizzazione che da anni ha messo in campo nelsta facendo la differenza. All'orizzonte non c'è soltanto la possibilità di una candidatura alla presidenza della, ma ...Tonfo per Virginia Raggi : ultima nele 94ma in Italia. Il balzo di Nicola Il risultato che ... Luca Zaia si conferma anche nel 2021 il presidente dicon il più elevato indice di ...Damiano Coletta è al 13esimo posto (compresi i parimerito) nella classifica dei Sindaci delle città capoluogo di provincia stilata dal Sole 24 Ore. Per il primo cittadino di Latina, secondo il sondagg ..."Riusciremo a vaccinare il 70-80 per cento degli studenti sopra i 12 anni. Ci sarà la protezione diffusa anti Covid, potremo garantire la didattica in presenza", ha assicurato l'assessora regionale al ...