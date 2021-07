Regione Campania, erogate 30mila borse di studio per gli universitari (Di lunedì 5 luglio 2021) La Regione Campania mette a disposizione 30mila borse di studio per gli studenti. Un numero che è cresciuto negli ultimi 5 anni. Iniziativa importante a favore degli studenti universitari (Profilo Facebook Regione Campania)Buone notizie per gli studenti universitari campani. Attraverso il proprio profilo Facebook l’ente regionale fa sapere di aver fatto partire gli acconti e i pagamenti per 30mila studenti universitari. Di questi ben 19mila usufruiranno dei fondi Por/Poc. I numeri dei beneficiari sono ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021) Lamette a disposizionediper gli studenti. Un numero che è cresciuto negli ultimi 5 anni. Iniziativa importante a favore degli studenti(Profilo Facebook)Buone notizie per gli studenticampani. Attraverso il proprio profilo Facebook l’ente regionale fa sapere di aver fatto partire gli acconti e i pagamenti perstudenti. Di questi ben 19mila usufruiranno dei fondi Por/Poc. I numeri dei beneficiari sono ...

emergency_ong : #CastelVolturno: forniamo assistenza ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino anti-Covid19 sulla pia… - antbar12 : RT @Elewhatelse: Questi sono i numeri della regione Campania. Obbligati a mettere la museruola all'aperto e per i sanitari. Il grande puffo… - akureyr1 : madonna se mi spostano la seconda dose vi prego regione campania fate i bravi ok - irpiniaparanoic : Colpo in Regione Campania. I Maneskin a Nusco il 23 agosto. - luigicapone : Colpo in Regione Campania. I Maneskin a Nusco il 23 agosto.

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Covid, sembra fermarsi la discesa dei contagi. Stabile tasso di positività - La regione con più casi odierni è il Lazio con 83 nuovi positivi; seguono Campania (+68), Sicilia ed Emilia Romagna (+58), Veneto (+45) e Toscana (+41). I casi totali salgono così a 4.263.797. Gli ...

Slow Fish, si è chiusa la manifestazione dedicata al mare e a tutti i suoi abitanti Si è chiusa ieri Slow Fish , la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria . Un viaggio attraverso il centro storico di Genova, tra incontri, percorsi di ...i due progetti in Campania e ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania San Carlo, in piazza del Plebiscito Valcuha dirige Prokof’ev e Chacaturjan Giunge al terzo appuntamento Regione Lirica, manifestazione del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito sostenuta dalla Regione Campania. Dopo il successo di Carmen e del Balletto La ...

Covid, De Luca avvisa: “In Campania si terrà la mascherina tutta l’estate” Inoltre, il presidente della Regione ha annunciato anche che questa settimana si preparerà un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca: “Già oggi abbiamo avuto una risposta m ...

