Reggio Calabria, la processione di Festa di Madonna non si farà neanche quest’anno. L’annuncio ufficiale dell’arcivescovo Morrone (Di lunedì 5 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, il neo arcivescovo Morrone annuncia che anche quest’anno la processione di Festa di Madonna non ci sarà a causa del Covid In seguito a colloqui intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone, ha reso noto che in base alle attuali normative, anche quest’anno la processione di Festa di Madonna non si ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato, il neo arcivescovoannuncia che ancheladidinon ci sarà a causa del Covid In seguito a colloqui intercorsi con la Prefettura di, l’arcivescovo di– Bova, monsignor Fortunato, ha reso noto che in base alle attuali normative, ancheladidinon si ...

