Referendum giustizia, Meloni "Nessuna rottura" (Di lunedì 5 luglio 2021) Sulla giustizia "non è rottura" con gli alleati. "Su due punti non siamo d'accordo perché muovono, da un punto di vista comprensibile, ma il risultato che verrebbe fuori dal quesito referendario rischia di creare delle storture. In particolare quello sulla carcerazione preventiva". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine della presentazione del suo libro a Milano. fmo/mgg/red su Il Corriere della Città.

