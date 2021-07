Reazione a catena, gli Alambicchi inarrestabili: la cifra vinta (Di lunedì 5 luglio 2021) Tornano a far parlare di sé il gruppo campione del momento di Reazione a catena. Dopo il trionfo di domenica 4 luglio 2021, Denis, Marianna e Cristian hanno vinto ancora dimostrandosi inarrestabili e imbattibili. A sfidarli, questa volta, sono stati Sara, Orlando e Giuseppe da Latina, ma il loro gruppo non è riuscito a interrompere la catena positiva degli Alambicchi. Grazie ad un solido sostegno, i tre campioni del momento hanno potuto mettere in tasca una cifra favolosa. Reazione a catena, i nuovi arrivati sbagliano quasi tutto All'Intesa Vincente Sara, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 luglio 2021) Tornano a far parlare di sé il gruppo campione del momento di. Dopo il trionfo di domenica 4 luglio 2021, Denis, Marianna e Cristian hanno vinto ancora dimostrandosie imbattibili. A sfidarli, questa volta, sono stati Sara, Orlando e Giuseppe da Latina, ma il loro gruppo non è riuscito a interrompere lapositiva degli. Grazie ad un solido sostegno, i tre campioni del momento hanno potuto mettere in tasca unafavolosa., i nuovi arrivati sbagliano quasi tutto All'Intesa Vincente Sara, ...

Advertising

mikaslight : RT @lokistabsounds: vivere in italia d'estate vuol dire sentire il bling di reazione catena da minimo 4 televisori diversi - mary84368425 : RT @tvblogit: Marco Liorni dedica la puntata di Reazione a Catena a Raffaella Carrà: 'Un dolore enorme per tutti. Vogliamo dedicare il lavo… - zazoomblog : Reazione a Catena 5 luglio 2021: gli Alambicchi vincono 7.313 euro - #Reazione #Catena #luglio #2021: - andrea_canade : Ma anche voi pensate che le parole da indovinare a reazione a catena non hanno senso tra loro?? #italia #reazioneacatena - giusimmunity : guardando reazione a catena abbracciata ai nonni?? -