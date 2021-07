Real Madrid, visite mediche anche per Brahim Diaz: la situazione / News (Di lunedì 5 luglio 2021) Brahim Diaz ha svolto le visite mediche con il Real Madrid. Il Milan intanto continua a lavorare per rinnovare il prestito, stavolta con diritto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021)ha svolto lecon il. Il Milan intanto continua a lavorare per rinnovare il prestito, stavolta con diritto

fattoquotidiano : Carlo Ancelotti, il Fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio per recuperare 1,4 milio… - DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - gilnar76 : Brahim Diaz in ritiro con il Real Madrid: ha svolto le visite mediche – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… - generacomplotti : RT @IomechiamoRoma1: Niente, hanno scoperto pure er gomblotto Ispanico-Riommico nato pe penalizzá Real Madrid e Lazio...so impossibili da f… - MilanPress_it : Aspettando il #Milan, #Brahim fa le visite con il #Real -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Europei: perle e gomitate, ecco Italia - Spagna ... Real, Barcellona e Atletico da un lato, Juve, Milan e Inter dall'altro. Dal pugno che costa il ...Alla Spagna sono legate inoltre le ultime prodezze del Grande Torino nel congedo azzurro 3 - 1 a Madrid ...

Visite mediche per Brahim Diaz: attesa per la fumata bianca Brahim Diaz ha svolto le visite mediche con il Real Madrid. L'affare con il Milan non appare in discussione ma in attesa della fumata bianca si allenerà con Carlo Ancelotti Mancano solamente tre giorni all'inizio della stagione del Milan ma per ...

Real Madrid, anche se partisse Varane non ci sarebbero entrate in difesa TUTTO mercato WEB Manchester United, Varane sempre più vicino Raphael Varane si avvicina sempre più al Manchester United. L'unico nodo riguarda la cifra dell'acquisto del difensore del Real Madrid ...

PETRESCU, Kokorin poteva giocare al Real o al Barça "Kokorin è il giocatore più talentuoso che ho avuto in Russia, lo posso mettere sullo stesso piano di Alex Texaira, che lo Shakhtar ha venduto per 50 milioni, ma il russo ...

