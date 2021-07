Ragazze morte nel Milanese, parla l’uomo sulla mietitrebbia: «Sono sconvolto: vi spiego perché era impossibile vederle» (Di martedì 6 luglio 2021) «Sono sconvolto da quanto è successo. Non mi Sono accorto davvero di nulla». A riferirlo è il bracciante 28enne indagato per omicidio colposo per la morte di due donne, i cui corpi Sono stati ritrovati nel tardo pomeriggio dello scorso 3 luglio in un campo nelle campagne tra San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi, nell’hinterland del capoluogo lombardo. l’uomo accusato di aver investito le due giovani ha riferito alla propria legale, l’avvocato Angela Maria Odescalchi, che dalla cabina di guida del mezzo che stava guidando non avrebbe potuto accorgersi delle presenza ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) «da quanto è successo. Non miaccorto davvero di nulla». A riferirlo è il bracciante 28enne indagato per omicidio colposo per ladi due donne, i cui corpistati ritrovati nel tardo pomeriggio dello scorso 3 luglio in un campo nelle campagne tra San Giulianoe Locate di Triulzi, nell’hinterland del capoluogo lombardo.accusato di aver investito le due giovani ha riferito alla propria legale, l’avvocato Angela Maria Odescalchi, che dalla cabina di guida del mezzo che stava guidando non avrebbe potuto accorgersi delle presenza ...

Advertising

Pandivia1 : @radiosilvana @PannaeCoccole @IoioPk001 Esatto e dimmi dov'è che la frase e fuori dal contesto?? Le ragazze erano e… - Maurizio101112 : RT @radiosilvana: Sono morte due persone, @fratotolo2 di tutta la storia mette in evidenza la provenienza delle due ragazze morte. https://… - halfvhearts : @sottonepermar2 dovevo andarci ma ho letto che sono morte due ragazze e ora non vogl8o più andarci. - FilippoTurati5 : RT @radiosilvana: Sono morte due persone, @fratotolo2 di tutta la storia mette in evidenza la provenienza delle due ragazze morte. https://… - legenrehumain : RT @radiosilvana: Sono morte due persone, @fratotolo2 di tutta la storia mette in evidenza la provenienza delle due ragazze morte. https://… -