'Raffaella è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria', Francesca Michielin salutà così Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia della morte di ha sconvolto l'Italia intera. La storica showgirl per decenni simbolo della televisione italiana si è spenta dopo aver lottato contro una malattia che da qualche tempo aveva ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia della morte di ha sconvolto l'Italia intera. La storica showgirl per decenni simbolo della televisione italiana si è spenta dopo aver lottato contro una malattia che da qualche tempo aveva ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - CdGherardesca : Raffaella Carrà è stata e sempre sarà una straordinaria leggenda italiana. Ci siamo cresciuti insieme e non la dimenticheremo mai. ?? - Santal68 : RT @Barbapapoo: Raffaella Carrà sarà per sempre l'unica vera influencer italiana. Ha dettato la moda per 50 anni...come lei nessuna mai. #… - FaveroLaura : RT @francescacheeks: Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoiron… - _FairyMengo_ : RT @CdGherardesca: Raffaella Carrà è stata e sempre sarà una straordinaria leggenda italiana. Ci siamo cresciuti insieme e non la dimentich… -