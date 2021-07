Raffaella Carrà vera icona LGBT | tutte le volte che ha combattuto l’omofobia

Leggi su biccy

(Di martedì 6 luglio 2021) Ieri se n’è andata una, una di quelle che da sempre è stata accanto alla nostra comunità.parlava di omofobia e discriminazione già nel 1979 quando l’Oms ancora non aveva cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. “Vorrei che la gente smettesse di guardarli male. Sono persone normali come tutti noi. Hanno diritto al rispetto e anche a un po’ di compassione, visti i problemi sociali che devono affrontare”.si era anche detta a favore delle adozioni per le coppie: “Io sono cresciuta ...