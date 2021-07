Raffaella Carrà, Treccani: "Neologismo 'carrambata' segno del suo impatto sulla cultura" (Di lunedì 5 luglio 2021) Anche l'istituto Treccani, che cura l'omonima enciclopedia, ha ricordato Raffaella Carrà, scomparsa all'età di 78 anni. "Il segno che ha lasciato sulla cultura nazional-popolare è testimoniato, tra le altre cose, dalla duratura fortuna del Neologismo 'carrambata' per indicare un incontro inatteso con una persona con cui si erano persi i contatti". Tale sostantivo è "scherzoso ma efficace", e nasce "dal grande successo della trasmissione televisiva Carramba che sorpresa", condotta appunto da Raffaella Carrà nella seconda ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Anche l'istituto, che cura l'omonima enciclopedia, ha ricordato, scomparsa all'età di 78 anni. "Ilche ha lasciatonazional-popolare è testimoniato, tra le altre cose, dalla duratura fortuna del' per indicare un incontro inatteso con una persona con cui si erano persi i contatti". Tale sostantivo è "scherzoso ma efficace", e nasce "dal grande successo della trasmissione televisiva Carramba che sorpresa", condotta appunto danella seconda ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - xrenaissance : RT @asfaltofresco: raffaella carrà è stata, è e sarà per sempre una colonna della cultura italiana, una donna rivoluzionaria e un vero e pr… - besidetay : RT @FranAltomare: #Eurovision2021 con Rumore di Raffaella Carrà in apertura. Perché, ricordiamolo, se siamo tornati in quel baraccone pazze… -