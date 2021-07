Raffaella Carrà | lo sfogo in diretta sulla mamma passato alla storia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ricordate il lungoindopo le accuse che riguardavano la madre: ecco di cosa parliamo. Da pochissimi minuti è stata resa nota la notizia della morte della famosa conduttrice italiana famosa in tutto il mondo, a seguito di una brutta malattia. La notizia è stata data tramite social da Sergio Iapino,

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - ElisainTurin : RT @lemonmeringue_: Non rompete il cazzo alla gente che ricorda Raffaella Carrà perché se non siete dispiaciuti, anche solo un po', il prob… - anna_dell2 : RT @Corriere: ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà -

Siamo ancora tutti incredubili e sotto choc dalla notizia della morte di, indiscussa showgirl e regina della televisione italiana e dello spettacolo, a dare l'annuncio come un vero e proprio fulmine a ciel sereno Sergio Japino , laaveva 78 anni ed ...ROMA - È morta. L'artista aveva 78 anni. 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per ...