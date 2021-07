Raffaella Carrà | lo sfogo a Domenica In – Video

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Correva l’anno 1987 e, rompendo il consueto riserbo, apriva “delle parentesi personali” sfogandosi in diretta aIn. “E’ una vergogna che su un settimanale vengano riportate notizie sulla mia vita privata inaccettabili”, spiegava, “perché parlano dei miei affetti più sacri”. Notizie “totalmente e indegnamente false”, sottolineava, annunciando di voler fare causa al settimanale. Imperdonabile per la showgirl il fatti di “voler giocare con mia madre, perché mia madre non me la toccherete mai”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.