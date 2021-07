Raffaella Carrà | la storia della Regina della televisione italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Laci ha lasciati, poche ore fa. La scomparsa è stata annunciata da Sergio Japino. Laè stata una vera e propria icona di stile, non solo in Italia, ma anche all’estero. Nell’autunno del 2020, il quotidiano inglese ”The Guardian” ha incoronatocome sex symbol europeo, definendola «un’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso». Per ricordare e onorare la sua eccellente carriera nel mondomusica e ...