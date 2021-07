Raffaella Carrà | la storia d’amore con Sergio Iapino | l’ex compagno che ha dato il triste annuncio della morte

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ladiha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano e non solo, e in tanti ora guardano ai successi e alla sua, dentro e oltre il set dei suoi incredibili capitoli di musica e televisione. Per anni, al suo fianco nel lavoro e nella vita privata,, exche hailsua scomparsa, avvenuta all’età di 78 anni.: lacon ...