Raffaella Carrà | il ricordo di amici e colleghi «Le icone non muoiono mai»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Foto pressoché identiche tra loro, immagini di una Raffaella Carrà luminosa e sorridente, hanno accompagnato parole diverse. «Se fosse possibile fare un paragone, è come se fosse morto Maradona per gli argentini, Pelé per i brasiliani», ha scritto online Alba Parietti. «Non ci sono parole per ciò che ho provato nel leggere il tuo addio», le ha fatto eco Vanessa Incontrada, mentre altri, fra i colleghi più famosi, hanno cercato di dare forma ai propri ricordi. «Per me, sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte», ha provato a compulsare online Noemi, che con Carrà ha condiviso il set di The Voice of Italy. «Il mio concerto di stasera è per te», ha promesso ancora la cantante, il cui sgomento – per quanto differente nella forma – è stato identico, nella sostanza, a quello di tanti.