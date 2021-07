Raffaella Carrà | il mondo dello spettacolo e non solo si stringe nel ricordo di una stella che brilla ancora

(Di lunedì 5 luglio 2021) Da Lorella Cuccarini, passando per Piero Pelù, Al Bano, Cristiano Malgioglio… in tanti si sono fermati oggi per ricordare. La regina indiscussa della televisione italiana, soubrette, cantante, showgirl, conduttrice… solare, divertente, dal sorriso contagioso e dalla personalità spumeggiante,era amata da tutti, grandi e piccini e con lei sono cresciute numerose generazioni di giovani, cantando e ballando le sue canzoni. Nonildella musica, anche dalla politica sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa di ...

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - vogue_italia : Raffaella Carrà ?? - dbendicenti : RT @Raiofficialnews: 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cosa s… - pass_garagista : RT @DavidPuente: Vorrei dire una cosa a coloro che associano la morte di Raffaella Carrà al vaccino anti Covid19: tranquilli, per la vostra… -

'Nel 1982 facevo Pronto,e il dottor Berlusconi mi propose di fare lo stesso programma a Canale 5, gli dissi: 'Fra tre anni sarò pronta''.raccontava così il suo incontro con Silvio Berlusconi : 'Tornai a casa e vidi un camion carico di azalee, e il mio portiere mi dissero che erano per me - diceva la conduttrice - erano ...Mi è capitato di lavorare in televisione consolo una volta , per un evento di una notte. In Francia, a Cannes, per la presentazione dei palinsesti Rai.e Fabio Fazio i prestigiosi conduttori di una serata che ...