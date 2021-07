Raffaella Carrà e le dolci parole di Sergio Japino | al suo fianco fino alla fine

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) «È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste dolci parole Sergio Japino annuncia la scomparsa di Raffaella Carrà, sua compagna di vita per oltre quarant’anni, prima come fidanzata e poi come amica, alla quale è rimasto vicino fino alla fine: «Da tempo una malattia aveva attaccato quel corpo così minuto eppure pieno di straripante energia», si legge nella nota.