Raffaella Carrà e la scena cult con Benigni sulla «patonza»: il blitz a Fantastico nel 1991 – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno sketch che ha fatto la storia della tv italiana: da un lato, in vestito elegante rosso, Raffaella Carrà, dall'altro, in giacca e camicia spiegazzata, il comico Roberto Benigni. Ospite della trasmissione Fantastico 12 della Rai, il toscano esuberante inizia i quasi dieci minuti di monologo provando ad alzare l'abito della conduttrice. Era il 1991 e Carrà, a cavallo tra il divertimento e l'imbarazzo, prova a gestire l'incontenibile comico, ma finisce per inciampare e cadere sul palco. Benigni, anziché aiutarla, le si butta addosso. Apparentemente uno sketch ...

