Raffaella Carrà | da Alberto Angela a Claudio Baglioni tutti hanno un ricordo importante

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 luglio 2021)stentano a credere chesia morta,uncon lei, un momentolegato all’artista che oggi è andata via., Marco Mengoni,, Zucchero, Silvio Berlusconi, la lista dei personaggi famosi che stanno salutando uno dopo l’altro sui socialè lunghissima, destinata a non terminare per qualche giorno. Molti la conoscevano di persona, altri l’incontrata qualche volta, ...