Raffaella Carrà | con il ‘Tuca tuca’ nel 1971 scandalizzò e sedusse l’Italia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Tuca, Tuca, Tuca… L’ho inventato io/ Per poterti dire/ Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pià…” Con iltuca” nel, durante “Canzonissima”, il popolare programma del sabato sera della Rai in bianco e nero,, morta oggi all’età di 78 anni,con una canzone ammiccante e trasgressiva per le regole della tv pubblica dell’epoca. Al punto che per continuare a cantare e ballare il “Tuca tuca” fu necessario far intervenire il grande attore Alberto Sordi, che con la sua ironia sdrammatizzò quelle movenze sexy che ...