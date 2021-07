Raffaella Carrà | chi era la regina della televisione italiana | la carriera | i sogni e gli amori

(Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi, 05 luglio 2021 è venuta a mancare, la “” che dagli anni 60 ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani e non solo. La sua lungale ha permesso di diventare un’icona musicale e di stile, conosciuta in tutto il mondo. Abile nella danza, padrona del palcoscenico e sempre originale nei suoi brani, laera nata nel bolognese e da qui erano iniziati i suoie l’amica d’infanzia: la ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - chloevdecker : RT @vogue_italia: Raffaella Carrà ?? - celebrityskin__ : RT @FranAltomare: Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Morte, i messaggi della politica su ...Leggi anche >, regina della tv La popolarità sul piccolo schermo per è arrivata nel 1970, grazie a 'Io Agata e tu' assieme a Nino Taranto e Nino Ferrer, in cui per la prima volta ha ...