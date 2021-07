Raffaella Carrà | addio alla regina della tv

Leggi su ilmanifesto

Raffa e il suo caschetto biondo, le mises improbabili che bucavano il teleschermo in bianco e nero e a colori. E poi la risata piena, le telefonate con gli spettatori, i quiz e le canzoni così pericolosamente trash da risultare tormentoni implacabili.se ne è andata in un caldissimo pomeriggio di luglio, a 78 anni consumata da una malattia veloce, come ha scritto Sergio Japino, regista di molti dei suoi programmi, ex compagno e amico in un comunicato