Raccolta rifiuti Alassio | previste multe fino a 500 euro e denunce all' autorità giudiziaria

Advertising

oggicronacaal : Nuova Raccolta rifiuti a Tortona, da Giovedì al via gli incontri pubblici nelle frazioni. Il calendario - giornalemetro : Giornata ecologica a Lappano con la raccolta dei rifiuti abbandonati | Giornale Metropolitano - TassoneMirko : Serra, domani sospesa la raccolta dei rifiuti indifferenziati - Il Redattore - il_meridio : Serra, problemi nei conferimenti: domani salta il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati: - PaoloFingers : @GuybrushUlyssez @Mattialei @Emanuel_Fanton @Paolo__Ferrara Vedo che non sei buono manco a rileggere ciò che scrivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta rifiuti

Si cerca un operatore ecologico. L' operatore ecologico si occuperà delladiporta a porta. L'assunzione avverrà con contratto a tempo determinato, l'orario sarà part - time . Per candidarsi, è essenziale avere la patente B. Se desiderate fare domanda, ...Il dibattito in Consiglio Comunale sul temae sul nuovo servizio diha spinto l'Amministrazione ad aggiustare il tiro rispetto alle situazioni che si sono verificate e si verificano soprattutto dopo l'orario di chiusura dei ...Il Comune di Cantù ha previsto misure straordinarie di pulizia nelle mattine di giovedì, sabato e domenica in Piazza Garibaldi e vie limitrofe ...Favara ancora sommersa dai rifiuti. Decimo giorno di sciopero da parte degli operatori ecologici; sciopero che continuerà visto che dopo ...