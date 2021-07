“Questa è follia”. Flavio Briatore, nuova polemica dopo le decisioni che lo toccano da vicino (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre sotto i riflettori, Flavio Briatore non rinuncia mai a dire la sua. L’ultimo caso mediatico in cui era stato coinvolto era stato successivo alla sentenza della Corte di Cassazione, poco tempo fa, che aveva annullato con rinvio la confisca del Force Blue, l’imbarcazione di Flavio Briatore. Il secondo annullamento da parte della Suprema Corte che in questo modo aveva disposto un processo di appello ter sul caso. Forse, quindi, il Force Blue forse non era da confiscare. Quello che è certo è che Flavio Briatore non potrà riaverlo indietro. A gennaio, lo Stato ha venduto la barca, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre sotto i riflettori,non rinuncia mai a dire la sua. L’ultimo caso mediatico in cui era stato coinvolto era stato successivo alla sentenza della Corte di Cassazione, poco tempo fa, che aveva annullato con rinvio la confisca del Force Blue, l’imbarcazione di. Il secondo annullamento da parte della Suprema Corte che in questo modo aveva disposto un processo di appello ter sul caso. Forse, quindi, il Force Blue forse non era da confiscare. Quello che è certo è chenon potrà riaverlo indietro. A gennaio, lo Stato ha venduto la barca, a ...

Advertising

robertapinotti : Questa mattina presso il Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, per celebrare il 77° anniversario della strage di… - SimoPillon : Gli adulti facciamo come gli pare, ma non si possono coinvolgere i bambini in questa follia. #NODDLZAN #NOGENDER… - KHP97 : @louxangel_ @businessofmilf ferma questa follia - AreaDem : RT @robertapinotti: Questa mattina presso il Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, per celebrare il 77° anniversario della strage di #Cavr… - loujsstattoo : Ma questa è follia pura, ci mancavano le ship idiote sui calciatori santo cielo -