Quattro luglio, Zuckerberg lo festeggia surfando con la bandiera Usa (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ceo di Facebook celebra la festa dell'Indipendenza americana a modo suo, surfando sul fiume Delaware sulla sua tavola con motore elettrico, e gira un video poi postato sui social. 5 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ceo di Facebook celebra la festa dell'Indipendenza americana a modo suo,sul fiume Delaware sulla sua tavola con motore elettrico, e gira un video poi postato sui social. 52021

Advertising

AlbertoBagnai : D’altra parte, se l’inflazzione (sic) era a due cifre nel luglio del 1992, i decessi possono essere a quattro cifre… - klaudioatzori : RT @mjfansquare: #ROMA (Italia), 4 luglio 1992 - Quattro anni dopo i due storici concerti del Bad World Tour, un esercito di 40.000 spettat… - athousandpiece : hot girl summer hot perché mi hanno messo in quarantena in pieno luglio per quattro giorni - eternadinamo : sono in ritardo di un giorno ma buon quattro di luglio solo e soltanto alla famiglia claremont-diaz - LuciaElfoblu : 5 LUGLIO I QUATTRO EEMENTI ?????? -