“Quando è morta, con suo figlio…”. Carla Fracci, il marito rivela: “Ecco gli ultimi momenti di vita” (Di lunedì 5 luglio 2021) La malattia di Carla Fracci si è rivelata all’ultimo, in punta di piedi. La sua scomparsa ha afflitto l’intero mondo della danza e di chiunque abbia il dono di apprezzare ciò che è bello. Lei però non era solo un’artista di enorme calibro, era una donna, una moglie e soprattutto una mamma. Ed è stato proprio il figlio ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Lo ha raccontato Beppe Menegatti, fedele marito della ballerina dal lontano 1964, in occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. L’evento ha avuto luogo nel delizioso paesino di Nepi, situato a pochi chilometri dalla Capitale. L’uomo ha sentito di voler ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 5 luglio 2021) La malattia disi èta all’ultimo, in punta di piedi. La sua scomparsa ha afflitto l’intero mondo della danza e di chiunque abbia il dono di apprezzare ciò che è bello. Lei però non era solo un’artista di enorme calibro, era una donna, una moglie e soprattutto una mamma. Ed è stato proprio il figlio ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Lo ha raccontato Beppe Menegatti, fedeledella ballerina dal lontano 1964, in occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. L’evento ha avuto luogo nel delizioso paesino di Nepi, situato a pochi chilometri dalla Capitale. L’uomo ha sentito di voler ...

