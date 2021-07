Quale sarà il percorso europeo della transizione ecologica (Di lunedì 5 luglio 2021) Quest’anno l’Unione europea entra nel biennio 2021-2022, un periodo decisivo per il futuro degli Stati membri, che dovrà essere governato con intelligenza e lungimiranza. In particolare, nell’arco di questi due anni, l’Unione dovrà affrontare l’imponente sfida della programmazione e strutturazione della sua transizione ecologica, un obiettivo proclamato dalla Commissione europea già nel dicembre 2019, ma che per essere realizzato dovrà essere sviluppato e implementato da parte di tutti gli Stati membri. Un primo appuntamento importante è stato quello del 30 aprile 2021, quando i Paesi europei hanno presentato presentato ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) Quest’anno l’Unione europea entra nel biennio 2021-2022, un periodo decisivo per il futuro degli Stati membri, che dovrà essere governato con intelligenza e lungimiranza. In particolare, nell’arco di questi due anni, l’Unione dovrà affrontare l’imponente sfidaprogrammazione e strutturazionesua, un obiettivo proclamato dalla Commissione europea già nel dicembre 2019, ma che per essere realizzato dovrà essere sviluppato e implementato da parte di tutti gli Stati membri. Un primo appuntamento importante è stato quello del 30 aprile 2021, quando i Paesi europei hanno presentato presentato ...

Advertising

marcocappato : Finché terranno segreto lo Statuto sul quale discutono non sarà un dibattito politico, ma una rissa di potere. Epp… - VittorioSgarbi : @pbecchi @Libero_official @vfeltri Io spero che @alesallusti non abbia preso questa decisione; abbiamo bisogno di p… - davide74324541 : @CucchiRiccardo sai quale è il problema che hanno la convenienza con la scusa delle modifiche di affosarlo e il ris… - patrik68133418 : RT @marcocappato: Finché terranno segreto lo Statuto sul quale discutono non sarà un dibattito politico, ma una rissa di potere. Eppure no… - RobertaSamoil : La Mappelli è la classica cliente che ascolti e alla quale dici sempre si, senza che lei capisca che in realtà la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale sarà Lazio, 'mai più la Dad'. D'Amato (assessore alla Sanità): 'A settembre immunità diffusa' Contro la quale, tra l'altro, è efficace anche Johnson&Johnson, che è monodose. Noi lo stiamo ... Noi sappiamo che entro agosto la variante Delta sarà predominante. Per questo dico che vanno ...

Arsenal, nuovo nome per la porta Anche il WBA però non vorrebbe privarsi del suo portiere, per il quale chiede 20 milioni di sterline. La scelta sarà quindi dell'Arsenal, che dovrà decidere se puntare sul più giovane Ramsdale o sul ...

Pekin express: quale sarà il percorso dei concorrenti? Tvpertutti Contro la, tra l'altro, è efficace anche Johnson&Johnson, che è monodose. Noi lo stiamo ... Noi sappiamo che entro agosto la variante Deltapredominante. Per questo dico che vanno ...Anche il WBA però non vorrebbe privarsi del suo portiere, per ilchiede 20 milioni di sterline. La sceltaquindi dell'Arsenal, che dovrà decidere se puntare sul più giovane Ramsdale o sul ...