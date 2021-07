Purina lancia la linea per gatti Gourmet Revelations

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nuove referenze ampliano la gamma di(brand di) che proponecon ingredienti selezionati e di alta qualità per i. Si tratta di una mousse a forma di piramide guarnita da salsa. Il prodotto è venduto in pack da due nei negozi specializzati e in pack da quattro in grande distribuzione e su questo sito, disponibile in più varianti: Mousse Manzo con cascata di salsa, Mousse Pollo con cascata di salsa, Mousse Salmone con cascata di salsa, Mousse Tonno con cascata di salsa, al prezzo consigliato di 2.99 euro per la confezione da 4×57 grammi e 1,59 euro per ...