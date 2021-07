Puglia seconda in Italia per numero di operatori sanitari senza neanche una somministrazione di vaccino. Quarta in percentuale Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 5 luglio 2021) Dati risalenti al 2 luglio, commissario per i vaccini anti corona virus. Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna. Poi c’è la Puglia con 8833 operatori sanitari non vaccinati: ciò equivale al 6,31 per cento. In percentuale, dunque, è Quarta. Ma per numero di operatori sanitari senza neppure una dose somminostrata, fra i 42031 in Italia è seconda solo all’Emilia Romagna (13969). Fra le tredici regioni (compresa Provincia ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 luglio 2021)risalenti al 2 luglio, commissario per i vaccini. Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna. Poi c’è lacon 8833non vaccinati: ciò equivale al 6,31 per cento. In, dunque, è. Ma perdineppure una dose somminostrata, fra i 42031 insolo all’Emilia Romagna (13969). Fra le tredici regioni (compresa Provincia ...

