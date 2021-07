Promuovere lo sport a scuola, firmato il Protocollo d’intesa. Ecco la nota del MI (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, e la Sottosegretaria di Stato con delega allo sport - Valentina Vezzali - hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la condivisione di obiettivi e azioni congiunte per la promozione e la diffusione di iniziative motorie e sportive in ambito scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, e la Sottosegretaria di Stato con delega allo- Valentina Vezzali - hanno sottoscritto ilper la condivisione di obiettivi e azioni congiunte per la promozione e la diffusione di iniziative motorie eive in ambito scolastico. L'articolo .

