Probabili formazioni Brasile-Perù | semifinale Copa America 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ledidella. Tutto pronto per questo scontro che andrà a designare la finalista di questa rassegna continentale sudna. In campo i Verdeoro e la Blanquirroja pronte a darsi battaglia per non abbandonare sul più bello la competizione. E’ tra l’altro la replica della finale dell’ultima edizione. Andiamo dunque a scoprire le possibili scelte da parte dei due tecnici. Neymar trascina ilinsieme a Gabigol, dall’altra parte Tapia supporterà bomber ...