Presidi sanitari turistici: 2.500 ore di assistenza medica estiva in 21 comuni bergamaschi (Di lunedì 5 luglio 2021) Più di 2.500 ore di assistenza sanitaria estiva per le località turistiche bergamasche: è questo il contenuto della delibera approvata lunedì 5 luglio dalla Giunta Regionale per garantire la copertura medica a 21 comuni della provincia di Bergamo. "Una delibera importante, per dare risposte concrete a esigenze crescenti – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Si parla spesso ultimamente della carenza di medici di base e l'attenzione alla medicina territoriale sarà assolutamente uno dei focus della revisione attualmente in corso della Legge Regionale 23. Da donna ...

