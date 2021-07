Presidente Fontana | Lombardia punta su sviluppo sostenibile e coesione sociale

VirtualRaven : @ProfCampagna @AndreaUsvi @RandallFlagg___ - emded6 : @borghi_claudio @EtienneLorenza Mi sa che qualche presidente di regione si stava già leccando i baffi su un possibi… - Sebamasper : @CarrettaNiccolo @matteosalvinimi Il suo Presidente lo invita a farlo. 'Attilio Fontana, il quale ha voluto coglier… - __rebel8 : @AnnalisaChirico Tutto questo grazie a Fontana, il miglior presidente della Lombardia degli ultimi 250 anni. - graziellacesari : @Corriere Fontana presidente resta una frana ,ma diciamocelo:da quando sono arrivati la moratti e bertolaso la situ… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Fontana

Lo ha detto ildella Regione Lombardia, Attilio'Questo - ha spiegato- è possibile grazie a una campagna vaccinale di successo, che vede, a oggi, oltre 9 milioni di ...'Un'iniziativa forte - spiega il- per sostenere il rilancio dell'attrattività dei suoi territori'. 'In questo modo - aggiunge - vogliamo sostenere il tessuto imprenditoriale ...Delibera della giunta per sostenere il rilancio dell'attrattività dei territori attraverso semplificazioni amministrativa e burocratiche e incentivi fiscali, come nel caso delle Zes. La provincia di V ...La classifica annuale de Il Sole 24 Ore tra conferme, novità e bocciature clamorose. Il presidente veneto comanda tra gli amministratori regionali aumentando i suoi consensi rispetto all'anno scorso.