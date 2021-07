Premi: a Laura Forti, Giulio Mozzi e Alessio Torino il Mondello per la sezione Opera Italiana (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Sono stati proclamati i vincitori della quarantasettesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello: sono Laura Forti con 'Forse mio padre' (Giuntina), Giulio Mozzi con 'Le ripetizioni' (Marsilio), Alessio Torino con 'Al centro del mondo' (Mondadori), per la sezione Opera Italiana; Lorenzo Tomasin con 'Europa romanza. Sette storie linguistiche' (Einaudi), per la sezione Opera Critica. I vincitori sono stati eletti da un Comitato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Sono stati proclamati i vincitori della quarantasettesima edizione delo Letterario Internazionale: sonocon 'Forse mio padre' (Giuntina),con 'Le ripetizioni' (Marsilio),con 'Al centro del mondo' (Mondadori), per la; Lorenzo Tomasin con 'Europa romanza. Sette storie linguistiche' (Einaudi), per laCritica. I vincitori sono stati eletti da un Comitato di ...

