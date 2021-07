Premi: a Laura Forti, Giulio Mozzi e Alessio Torino il Mondello per la sezione Opera Italiana (2) (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Per la sezione Opera Critica il Comitato di Selezione ha eletto vincitore il saggio di Lorenzo Tomasin 'Europa romanza. Sette storie linguistiche' (Einaudi), un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche europee, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. I tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana, saranno sottoposti al voto di centoventi lettori 'Forti', indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia. Le loro preferenze saranno espresse tramite votazione online e decreteranno il vincitore del Premio SuperMondello, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Per laCritica il Comitato di Selezione ha eletto vincitore il saggio di Lorenzo Tomasin 'Europa romanza. Sette storie linguistiche' (Einaudi), un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche europee, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. I tre romanzi vincitori del, saranno sottoposti al voto di centoventi lettori '', indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia. Le loro preferenze saranno espresse tramite votazione online e decreteranno il vincitore delo Super, ...

Advertising

meco_mix : RT @ValerioMinnella: > di Time, quello della Commissione Catalana per la dignità , etc. Glielo spiego Laura: Sono parte dei riconoscimenti… - Paolameno : RT @ValerioMinnella: > di Time, quello della Commissione Catalana per la dignità , etc. Glielo spiego Laura: Sono parte dei riconoscimenti… - thecoolmauri : RT @ValerioMinnella: > di Time, quello della Commissione Catalana per la dignità , etc. Glielo spiego Laura: Sono parte dei riconoscimenti… - Moonlightshad1 : RT @ValerioMinnella: > di Time, quello della Commissione Catalana per la dignità , etc. Glielo spiego Laura: Sono parte dei riconoscimenti… - DaustoC : RT @ValerioMinnella: > di Time, quello della Commissione Catalana per la dignità , etc. Glielo spiego Laura: Sono parte dei riconoscimenti… -