Preghiera di oggi 5 luglio alla Madonna dell’Asinello (Di lunedì 5 luglio 2021) oggi si ricorda la Madonna dell’Asinello: a Chioggia, proprio il modo particolare in cui Maria apparve. Preghiamo ricordando cosa avvenne. La Madonna apparve a Chioggia, dopo la nota apparizione della Madonna della Navicella, facendo visita ad un frate seduta sopra di un asinello, con San Giuseppe che le era a fianco. Il frate vide la Madonna L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 5 luglio 2021)si ricorda la: a Chia, proprio il modo particolare in cui Maria apparve. Preghiamo ricordando cosa avvenne. Laapparve a Chia, dopo la nota apparizione delladella Navicella, facendo visita ad un frate seduta sopra di un asinello, con San Giuseppe che le era a fianco. Il frate vide laL'articolo proviene da La Luce di Maria.

