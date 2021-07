Precariato: ancora due giorni per decidere il destino di 100mila supplenti della scuola italiana (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Settimana decisiva per l’approvazione degli emendamenti al decreto Sostegni bis. ancora una volta siamo qui davanti al ministero dell’Istruzione a cercare una mediazione che porti i precari della scuola italiana a essere assunti anche a tempo indeterminato”. È quanto sottolinea il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico sostenendo una delle battaglie cavalcate dal giovane sindacato. “In corso di esame – spiega Pacifico – vi è una proposta presentata dall’opposizione ma che, oltre ad avere il sostegno della maggior parte delle sigle sindacali rappresentative, a parole è condivisa anche ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Settimana decisiva per l’approvazione degli emendamenti al decreto Sostegni bis.una volta siamo qui davanti al ministero dell’Istruzione a cercare una mediazione che porti i precaria essere assunti anche a tempo indeterminato”. È quanto sottolinea il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico sostenendo una delle battaglie cavalcate dal giovane sindacato. “In corso di esame – spiega Pacifico – vi è una proposta presentata dall’opposizione ma che, oltre ad avere il sostegnomaggior parte delle sigle sindacali rappresentative, a parole è condivisa anche ...

