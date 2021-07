Precari, il Governo frena sulla stabilizzazione: il MEF vuole puntare sui supplenti covid. Sarà braccio di ferro con le forze politiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono giorni decisivi per l'approvazione del decreto sostegni bis e la la conseguente sorte dei Precari: è previsto infatti a breve il voto in commissione bilancio della Camera degli emendamenti presentati dalle forze politiche, che si scontreranno con le idee di Palazzo Chigi, intenzionato a mantenere la formula presentata lo scorso maggio per la stabilizzazione dei Precari. Dietro a questo scontro ci sarebbe anche il MEF, che vorrebbe impegnare fondi per settembre subito per l'organico covid e pensare di "spalmare" la stabilizzazione dei Precari storici ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono giorni decisivi per l'approvazione del decreto sostegni bis e la la conseguente sorte dei: è previsto infatti a breve il voto in commissione bilancio della Camera degli emendamenti presentati dalle, che si scontreranno con le idee di Palazzo Chigi, intenzionato a mantenere la formula presentata lo scorso maggio per ladei. Dietro a questo scontro ci sarebbe anche il MEF, che vorrebbe impegnare fondi per settembre subito per l'organicoe pensare di "spalmare" ladeistorici ...

