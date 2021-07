Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA Da definire BOLOGNA 30 luglio Orario da definire, Bologna-Borussia Dortmund CAGLIARI – Da definire EMPOLI Da definire FIORENTINA Da ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA Da definire BOLOGNA 30 luglio Orario da definire, Bologna-Borussia Dortmund CAGLIARI – Da definire EMPOLI Da definire FIORENTINA Da ...

Advertising

multimedia_mt : Ritiro Precampionato ADC Mario Rigamonti – Stagione Sportiva 2021/22 - - LALAZIOMIA : Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre - raffafu : RT @ascolicalciofc: Il 12 Luglio il raduno precampionato 2021/22. Il 17 partenza per Cascia ?? - TeresaDRosa : RT @NapoliLadies: ?? Sarà #Rivisondoli (Aq) la sede del ritiro precampionato 2021/2022 del Napoli Femminile. La fase di preparazione in vis… - TOSADORIDANIELA : RT @NapoliLadies: ?? Sarà #Rivisondoli (Aq) la sede del ritiro precampionato 2021/2022 del Napoli Femminile. La fase di preparazione in vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021 V. Francavilla: ritiro a Palena e lunedì 12 luglio il Taurino - day FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono altre buone nuove in casa Virtus Francavilla. Il club, con una nota, ha comunicato ' di aver stabilito le date della preparazione precampionato per la stagione 2021/2022, che sarà suddivisa in due parti. Il pre - ritiro avrà luogo dal 12 al 28 luglio allo stadio Giovanni Paolo II, nel corso del quale verranno effettuati inoltre ...

Lecce, è la settimana del nuovo inizio: maglie, abbonamenti e primi ordini di Baroni Ad Acaya è in programma la conferenza stampa per presentare le maglie da gioco 2021/22, come sempre ... Giovedì prossimo, poi, la partenza per Folgaria, sede del ritiro precampionato che terminerà il 30 ...

Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre Sportface.it Viterbese, raduno il 15 luglio e ritiro tra Soriano e Canepina Viterbese, raduno il 15 luglio e ritiro tra Soriano e Canepina. Sport - Calcio - Serie C - Dal 25 luglio al 7 agosto la squadra lavorerà nella Tuscia ...

A1 Femminile - Marie Ruzickova alla Passalacqua Ragusa Marie Ruzickova vestirà la maglia della Passalacqua Ragusa. La forte lunga slovacca, classe 1986, è una vecchia conoscenza del basket femminile italiano e dunque giocatrice che ...

FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono altre buone nuove in casa Virtus Francavilla. Il club, con una nota, ha comunicato ' di aver stabilito le date della preparazioneper la stagione/2022, che sarà suddivisa in due parti. Il pre - ritiro avrà luogo dal 12 al 28 luglio allo stadio Giovanni Paolo II, nel corso del quale verranno effettuati inoltre ...Ad Acaya è in programma la conferenza stampa per presentare le maglie da gioco/22, come sempre ... Giovedì prossimo, poi, la partenza per Folgaria, sede del ritiroche terminerà il 30 ...Viterbese, raduno il 15 luglio e ritiro tra Soriano e Canepina. Sport - Calcio - Serie C - Dal 25 luglio al 7 agosto la squadra lavorerà nella Tuscia ...Marie Ruzickova vestirà la maglia della Passalacqua Ragusa. La forte lunga slovacca, classe 1986, è una vecchia conoscenza del basket femminile italiano e dunque giocatrice che ...