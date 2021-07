Pozzuoli, la Guardia di Finanza sequestra stupefacenti per 250mila euro (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Ingente sequestro di droga, 20 chilogrammi tra hashish e marijuana, in grado di produrre guadagni per ben 250mila euro, da parte della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania che ha arrestato anche 3 pusher trovati in possesso di ben 11mila euro in contanti. L’operazione antidroga è stata portata a termine dai finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, coadiuvati da un’unità cinofila della Compagnia di Capodichino, i quali, insospettiti da uno strano via vai di persone, sono riusciti a individuare un’abitazione nella quale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ingente sequestro di droga, 20 chilogrammi tra hashish e marijuana, in grado di produrre guadagni per ben, da parte delladidi Giugliano in Campania che ha arrestato anche 3 pusher trovati in possesso di ben 11milain contanti. L’operazione antidroga è stata portata a termine dai finanzieri della Compagnia di, coadiuvati da un’unità cinofila della Compagnia di Capodichino, i quali, insospettiti da uno strano via vai di persone, sono riusciti a individuare un’abitazione nella quale ...

anteprima24 : ** #Pozzuoli, la Guardia di Finanza sequestra #Stupefacenti per 250mila euro ** - anteprima24 : ** #Pozzuoli, nuova sede della Guardia di Finanza a Monterusciello ** - AS3691 : RT @agenziademanio: ?? Nuova sede per la Guardia di Finanza a #Pozzuoli (NA)?? ??Gli spazi saranno riqualificati per ospitare caserme e allog… - agenziademanio : ?? Nuova sede per la Guardia di Finanza a #Pozzuoli (NA)?? ??Gli spazi saranno riqualificati per ospitare caserme e a… -