"Possono farlo, marciare spediti". Vaccino, fucilata-Figliuolo contro le Regioni: chi non ce la sta raccontando tutta? (Di lunedì 5 luglio 2021) Zitti tutti, parla il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario all'emergenza fa il punto in un'intervista al Corriere della Sera, dove affronta il nodo della campagna vaccinale e dei rischi che corre per luglio a causa della mancanza di dosi. Ma il generale dice chiaro e tondo che si può rispettare la tabella di marcia. "Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale". E ancora, quando gli ricordano che ci sono alcune Regioni che rinviano gli appuntamenti e altre che paventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto, risponde: "Non ce ne sarà alcun bisogno. Se confrontiamo luglio con giugno c'è una ...

