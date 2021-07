(Di lunedì 5 luglio 2021) "Il Comandante Generale della Guardia Costiera, Giovanni, è stato nominatostraordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare". Lo comunica in una nota ...

Advertising

ansa_marche : Porti: Pettorino nuovo Commissario Adsp Adriatico Centrale - DividendProfit : Porti: Pettorino nuovo Commissario Adsp Adriatico Centrale – Economia - fisco24_info : Porti: Pettorino nuovo Commissario Adsp Adriatico Centrale: Comandante Guardia costiera nominato con decreto minist… - ship2shore_it : Pettorino Commissario Straordinario ad Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Porti Pettorino

"La nomina dia Commissario - spiega il MIMS - si è resa necessaria in quanto la designazione dell'ing. Matteo Africano alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico ...PESCARA - La Regione Abruzzo "prende atto" della nomina del Comandante Giovannia Commissario dell'Autorità portuale, ma 'pur ringraziando il ministro per la doverosa ...fatto perdere ai..."Il Comandante Generale della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, è stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale". (ANSA) ...Un ostruzionismo dettato da logiche di potere e di attaccamento alle posizioni storicamente considerate come ‘cosa propria’, quale quella della guida del ...